Die Feuerwehren sind nicht nur schnell zur Stelle, wenn Unheil droht, sondern sie sind auch in der Lage, ein umfangreiches Programm in relativ kurzer Zeit zu bewältigen. So jedenfalls war es am Mittwochabend in der Glück-Auf-Halle Katzwinkel, als der Landesfeuerwehrverband (LFV) tagte, um gemeinsam mit dem Mainzer Staatssekretär des Inneren, Randolf Stich, zahlreichen rheinland-pfälzischen Firmen für ihr Engagement zu danken und einen der ihren mit der Ehrenspange des Präsidenten auszuzeichnen.