Willroth

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Verdienstmedaille des Landes an den in Willroth lebenden, renommierten Heimatforscher und Autor zahlreicher Publikationen, Albert Schäfer (81), verliehen. Diese herausgehobene Ehrung erhalten Menschen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich, zum Beispiel in Bereichen des gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen Lebens, engagiert haben. Ihre Leistungen sollen mit der Verdienstmedaille anerkannt und beispielhaft herausgestellt werden.