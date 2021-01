Land in Bewegung: In Brachbach wird sich weiter fleißig bewegt

Brachbach

„Geh mit – werd fit!“ Diese Aktion des Landes lässt sich in Brachbach trotz des neuerlichen Corona-Lockdowns nicht unterkriegen. Dafür sorgen die beiden heimischen Bewegungsmanagerinnen Sabine Fischer und Sophie Beul, die für die Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ den „Street Walk – Straßen Gang“ erfunden haben. Unter dem Motto „Entdecke laufend oder walkend Dein Dorf/Deine Stadt in Altenkirchen oder im Westerwald“ rufen Fischer und Beul die Bürger auf, insgesamt 22 Straßen ihres Dorfs abzulaufen oder zu durchwandern. Die Aktion ist ein Projekt in Kooperation mit der Landesinitiative „Land in Bewegung“, mit der für Gesundheit, frische Luft und sportliche Betätigung geworben wird. Die Aktion lief vom 14. November bis zum 14. Dezember – jetzt gab es für einige Teilnehmer Preise, die der Mudersbacher Rewe-Markt und andere Geschäfte gestiftet haben.