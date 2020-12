Betzdorf

Erste Lockerungen in Bezug auf die Verkaufsbeschränkungen in der Corona-Krise sind gestern in Kraft getreten: So dürfen etwa Geschäfte mit einer Größe von weniger als 800 Quadratmetern wieder öffnen; größeren Geschäften wird es ermöglicht, einen Teil ihrer Fläche abzutrennen, um ebenfalls den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Die RZ hat bei einigen Geschäften sowie der Aktionsgemeinschaft Betzdorf nachgehört, wie diese Nachricht aufgenommen wurde.