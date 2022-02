L 269 bei Peterslahr: Tonnenweise Streusalz landen bei Unfall auf Fahrbahn

Tonnenweise Streusalz ist am Samstagmorgen nach einem Unfall auf der Fahrbahn der L 269 bei Peterslahr gelandet. Der Fahrer des Streuwagens wurde laut der Feuerwehr Oberlahr leicht verletzt und wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Er war gegen 7.15 Uhr in Richtung Neustadt unterwegs, als er nach eigenen Angaben Gegenverkehr ausweichen musste und nahe des Campingplatzes Düsternau nach rechts in die Böschung am Fahrbahnrand geriet. Dabei kippte der Lkw, der rund drei Tonnen Streusalz geladen hatte um und blieb auf der Seite liegen. Es lief Kraftstoff aus. Zur Bergung wurde neben einem Abschleppwagen auch ein Autokran benötigt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Oberlahr mit 20 Einsatzkräften und dem Rettungsdienstes auch die Polizei Straßenhaus und Mitarbeiter der Straßenmeisterei Altenkirchen. Die L 269 war etwa fünf Stunden lang voll gesperrt. at