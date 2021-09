Es ist beschlossene Sache: Die Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Kirchen und Altenkirchen werden ab 4. Oktober nur noch bis 23 Uhr geöffnet sein, in Altenkirchen dann nur noch an drei von sieben Wochentagen (mittwochs, samstags und sonntags). Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, Dr. Peter Heinz, im Interview mit unserer Zeitung.