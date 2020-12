Betzdorf

Als Antwort auf die Corona-bedingte Auftrittsnot hatte das Ensemble Encantada aus Neunkirchen und Herdorf eine tolle Idee: Um Abstand halten zu können beim Singen, wählte der Frauenchor als Probenort den Parkplatz unter dem Betzdorfer Busbahnhof und der Siegbrücke. Das klappte so gut, dass man beschloss, hier einige Kurzkonzerte zu geben – „unterirdisch“ sozusagen. Jeweils 30 Minuten, bei freiem Eintritt, wird Encandata für seine Fans und die Freunde des modernen Chorgesangs singen, und zwar am kommenden Mittwoch, 9. September, und Dienstag, 15. September, jeweils um 20 Uhr. Die Idee kam allerdings so gut an, dass beide Konzerte bereits „ausverkauft“ sind.