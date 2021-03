Kurzes Gastspiel: Marktschwärmer verlassen Kloster Marienthal

Nur kurz war das Gastspiel der Marktschwärmerei im Kloster Marienthal. Wie Betreiberin Inge Lehel nun bekannt gab, wird das erfolgreich angelaufene Konzept zur Direktvermarktung regionaler Waren nun ins benachbarte Windeck umziehen. Die RZ erreichte Inge Lehel, die sich schwer getan hat mit ihrem Entschluss. „Unser Konzept kommt an. Mittlerweile gibt es über 440 Mitglieder, 30 aktive Erzeuger, bis zu 600 Produkte und drei Abholpunkte. Die Marktschwärmerei brauchte einfach mehr Platz“, so Lehel. Am neuen Standort in Windeck in der Gartenbaumschule Ueckerseifer geht es schon am kommenden Donnerstag, 25. März los. „Dort gibt es für die Schwärmerei einfach mehr Platz noch weiter zu wachsen. Außerdem ist es ebenerdig, für alle Kunden gut erreichbar und die Erzeuger können schon bald wieder selbst vor Ort sein, so wie es sein soll, eben ein richtiger Bauernmarkt“, freut sie sich.