Der 20. Juli 1944 hätte das Potenzial gehabt, die Geschichte umzuschreiben, wäre der Attentatsversuch von Claus Schenk Graf von Stauffenberg und den anderen Offizieren auf Hitler erfolgreich gewesen. Doch der Diktator überlebte. Der Tag ging jedoch auch so in die Geschichtsbücher ein. Der letzte lebende Augenzeuge dieses Attentats ist mittlerweile 98 Jahre alt, aber erinnert sich noch an den Tag, als wäre es gestern gewesen.