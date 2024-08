Weyerbusch

Kurse für Kinder und Jugendliche: Der SSV Weyerbusch macht stark

i Bei den Kursen, die der SSV Weyerbusch anbietet, sollen Kinder und Jugendliche lernen, sich gegen Altersgenossen durchzusetzen. Aber auch Erwachsenen gegenüber sollen sich die Kursteilnehmer besser behaupten können. Foto: Oliver Berg/picture-alliance/ dpa

Unter das Motto „Power4Kids“ und „Power4Teens“ stellt der SSV Weyerbusch von Oktober an sein neues Angebot für Kinder und Jugendliche. „Power4Kids“ richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, „Power4Teens“ an Kinder und Jugendliche ab elf Jahren.