Siegen

Kurioser Unfall in Siegen: Parkversuch endet für 30-Jährige auf dem Autodach

Spektakulärer Unfall am späten Dienstagabend am Fuß des Häuslings in Siegen: In der Straße „In der Winchenbach“ wollte gegen 22.35 Uhr eine 30-jährige Frau auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit ihren Pkw kurzfristig vor einem Haus abstellen. „Plötzlich ist alles sehr schnell gegangen“, erklärte die Fahrerin später der Polizei.