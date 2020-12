Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 20:15 Uhr

Niedersteinebach

Kunststoffgegenstand auf heißer Herdplatte: Rauch im Seniorenheim Niedersteinebach

Das hätte schlimmer ausgehen können: Rauch im Seniorenwohnheim „Haus am Park“ in Niedersteinebach hat die Feuerwehren aus Horhausen und Pleckhausen am frühen Freitagabend gegen 17 Uhr zum Einsatz gerufen. Eine Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst. Wie Björn Stürz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, informierte, hat ein Kunststoffgegenstand auf einer heißen Herdplatte in einem Wohnbereich des Hauses für die Rauchentwicklung gesorgt.