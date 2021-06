Bei Regen eine Matschwüste und bei Hitze ein Boden aus Beton: Ortsvorsteher Gerd Schmidt lässt kein gutes Haar am Zustand des Bolzplatzes in Herkersdorf/Offhausen. Er nutzte die Gelegenheit, um in der Sitzung des Stadtrates Kirchen über dieses Thema zu sprechen. Seit mehr als zwei Jahren brenne dem Ortsbeirat das Problem unter den Nägeln: „Wir sind mit unserem Latein am Ende.“