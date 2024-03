Plus Hamm

Kunst, Kultur und jede Menge Frauenpower: Großer Andrang im Hammer Kulturhaus

Von Sonja Roos

i Jede Menge Frauenpower zum Weltfrauentag in Hamm (von links): Jana Richartz, Emilienne Markus, Freyja Schumacher, Silvia Patt, Amelie Pritz, Monika Jaschek und Tanja Nega . Foto: Sonja Roos

Dicht gedrängt standen die Besucher im Hammer Kulturhaus am diesjährigen Weltfrauentag. Die Veranstalter hatten etwa 50 Stühle gestellt, am Ende mussten fast noch einmal so viele Sitzplätze geschaffen werden. „Damit haben wir gar nicht gerechnet“, freute sich Tanja Nega, deren Bilder im Kulturhaus zu sehen waren, nachdem es zuvor in einem Vortrag um Raiffeisen und die Frauen ging.