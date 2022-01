Mehr als doppelt so viele Menschen wie vor einer Woche – laut Initiatoren 180 – nahmen am Samstagabend in Kirchen an einer Demonstration gegen die aktuelle Corona-Politik teil. Initiator Andreas Ziegenrücker sprach am Rathaus vor den meist unmaskierten Teilnehmern, die mit Beifall, Pfiffen und Zurufen reagierten.