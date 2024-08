Plus Altenkirchen

Kundgebung in Altenkirchen: BI will medizinischen Kahlschlag nicht hinnehmen

i Im Oktober 2023 gingen 700 Menschen in Altenkirchen für den Erhalt des Krankenhauses aif die Straße. Archiv Foto: Fabian Herbst

Auch wenn die Notaufnahme im Altenkirchener Krankenhaus bereits am kommenden Freitag ihre Türen schließt, hält der Widerstand gegen den medizinischen Kahlschlag in der Kreisstadt an. Für Donnerstag, 8. August, hat die Bürgerinitiative (BI) „Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland“ zu einer Demonstration um 16 Uhr in Altenkirchen aufgerufen.