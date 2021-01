Wissen

Es gibt in Corona-Zeiten auch erfreuliche Nachrichten: Die Menschen in der Region bringen dem Kulturwerk in Wissen große Solidarität entgegen. Geschäftsführer Dominik Weitershagen freut sich über diese Verbundenheit und verweist auf ein untrügliches Indiz: Trotz aller Terminverlegungen haben bislang mehr als 90 Prozent aller Ticketbesitzer ihre Eintrittskarten behalten, gehen fest von einer Fortsetzung des Kulturprogramms aus und stärken somit dem Kulturwerk den Rücken. Die RZ sprach mit Weitershagen über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen.