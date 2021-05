KulturPur ist für 2021 endgültig abgesagt – Für 2022 steht Termin bereits fest

Archivierter Artikel vom 04.04.2021, 07:35 Uhr

„Wir haben mit der Verlegung unseres Festivals so lange gewartet, wie es eben möglich war“, fasst Landrat Andreas Müller die Absage der 30. Ausgabe des internationalen Musik- und Theaterfestivals KulturPur für Pfingsten 2021 zusammen. „Ein wesentlicher Bestandteil von KulturPur ist der offene Charakter des Festivals und das gemeinsame Miteinander. An beides ist in der aktuellen Lage nicht zu denken und deshalb folgerichtig auch seit vergangenem Wochenende durch ein Verbot aller Festivitäten bis Ende Mai untersagt“, erklärt Müller.

Mehr als 80 Veranstaltungen mit Künstlern aus aller Herren Länder, An- und Abreise für Crews und Publikum, 50 Kilometer Kabel, drei schneeweiße Zeltkathedralen, eine aufwendige Gastronomie, 750 Scheinwerfer, 2000 Sitzplätze und, und, und – all das will geplant, bestellt, angeliefert und aufgebaut werden.

Bis zuletzt hatten die Festivalmacher im Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein dennoch die organisatorischen Reißleinen gedehnt, doch da nun selbst mit allergrößtem Optimismus die aktuellen Corona-Aussichten für Mai keinerlei Perspektive mehr verheißen, fiel jetzt die endgültige Entscheidung gegen ein KulturPur30 in 2021.

„Schweren Herzens müssen wir nun die vielen KulturPur-Fans und auch unsere Veranstaltungspartner in Technik, Zeltbau und Catering auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr vertrösten“, sagt Festivalleiter Jens von Heyden. „Bei allem Bedauern freuen wir uns sehr, dass die Künstler des exklusiven Geburtstags-Line-up‘s auch für den neuen Festivaltermin an Pfingsten 2022 (fast) ausnahmslos wieder mit dabei sein wollen.“

Angefangen bei den Besten im Westen (neu: 2. Juni 2022), Stand up 30 (neu: 3. Juni 2022), Gregor Meyle (neu: 3. Juni 2022) und der Spider Murphy Gang (neu: 3. Juni 2022) über Alice Merton (neu: 4. Juni 2022), Mono Inc (neu: 4. Juni 2022) bis hin zu Suzi Quatro (neu: 5. Juni 2022), der Philharmonie Südwestfalen (neu: 5. Juni 2022) und Mark Forster (neu: 6. Juni 2022) – sogar die Bazurto All Stars (neu: 6. Juni 2022) haben für Pfingstmontag ihr Kommen aus dem fernen Kuba erneut zugesagt. Lediglich Tom Jones und Les 7 Doigts prüfen noch die Möglichkeit einer Terminverschiebung. Leider nicht dabei sind Who Killed Bruce Lee aus dem Libanon.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen im Rahmen von KulturPur30 behalten 2022 ihre Gültigkeit, können auf Wunsch aber auch gegen Erstattung des Kaufpreises über die Homepage des Veranstalters, www.KulturPur30.de, zurückgegeben werden. Sollte eine Kartenrückgabe über die Festivalhomepage nicht möglich sein, sind die Telefonnummer 0271/333 24 40 und die E-Mail info@siwikultur.de des Festivals geschaltet und stehen für Fragen rund um KulturPur30 bereit.