Kulturbüro Haus Felsenkeller: Am 1. Juli startet das Open-Air-Programm

Nach einigem Hin und Her um den Veranstaltungsort und das mögliche Startdatum steht es nun endlich: Das Programm des Open-Air-Sommers, mit dem das Kulturbüro Haus Felsenkeller sein 35-jähriges Bestehen und die Rückkehr der Kultur nach Monaten der Corona-bedingten Absagen auf der Altenkirchener Glockenspitze feiern will. „Eine weitläufige schöne Wiese umrandet von Büschen und Bäumen, eine große Open-Air-Bühne mit einem nagelneuen Viermasterzirkuszelt unmittelbar daneben als große Überdachung, Stühle und Bistrotische unter blauem Himmel, Sonne pur, Pagoden und Garderobencontainer“ – so umschreibt das Kulturbüro die Freiluftkulisse in einer Pressemitteilung. Mehrere Dutzend Konzerte, Lesungen, Kabarettauftritte und weitere Formate gehen hier vom 1. Juli bis zum 19. September über die Bühne.