Kultur im AK-Land stärken: Kreismusikschule und Vereine kooperieren

Bestes (und jüngstes) Beispiel ist das Ausbildungszentrum Nauroth, resultierend aus der Kooperation mit dem örtlichen Musikverein Rot-Weiß. Bei einem Fest vor einiger Zeit waren die ersten Erfolge unüberhörbar. Davon berichtet die Kreismusikschule.

Für Musikschulleiter Dimitri Melnik ist es ein persönliches Anliegen, die Vereine im Kreis maximal zu unterstützen, weiß er doch um deren gesellschaftliche Bedeutung: „Gerade in Zeiten zunehmender Digitalität sind persönliche Begegnungen und gemeinschaftliches, aktives Tun für die emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder zu empathischen, engagierten und mündigen Mitgliedern unserer Gesellschaft essenziell.“ Zudem leisteten Musikvereine einen wichtigen Beitrag dabei, Menschen – egal woher sie stammten – in eine Gemeinschaft zu integrieren.

Und so musste Melnik auch nicht zweimal überlegen, als vor Monaten Christian Schuster vom Musikverein Nauroth auf ihn zukam, um Möglichkeiten der Kooperation auszuloten. „Seinen Einsatz kann man gar nicht hoch genug bewerten. Mit großem Engagement hat er das Angebot der Kreismusikschule vor Ort bekannt gemacht und eine Allianz aus neun Musikvereinen im Gebhardshainer Raum geschmiedet, die jetzt ihre Schüler zur Ausbildung nach Nauroth schicken“, betont Melnik. Der Trompeter kümmere sich ohnehin intensiv um den Nachwuchs, indem unter anderem hochwertige Instrumente zur Verfügung gestellt werden und eine sehr frühe Beteiligung am Vereinsleben ohne Einstiegshürden ermöglicht wird.

Ausbildungszentrum für die Musikvereine

In der neuen Zweigstelle der Kreismusikschule im Musikhaus Nauroth wird Unterricht in allen für ein Blasorchester relevanten Instrumenten erteilt. Das Angebot erfreut sich großer Beliebtheit. Nach etwa vier Monaten lernen dort bereits 19 Schüler Trompete, Klarinette, Saxofon und Schlagzeug unter Anleitung professioneller Instrumentalpädagogen der Kreismusikschule – ein echtes Ausbildungszentrum für die Musikvereine aus der Region. Doch die Musikschule setzt schon weit früher als im Grundschulalter an: „Je früher die Kinder ihre Liebe zu Musik entdecken, desto nachhaltiger ist oft ihr Interesse dafür“, sagt Melnik.

So erteilt die Kreismusikschule auch musikalischen Früherziehungsunterricht in den Kitas in Nauroth und Kausen in Zusammenarbeit mit den dort ansässigen Musikvereinen und erreicht damit etwa 90 Kinder, die später möglicherweise ihre Begeisterung für eines der Blasinstrumente entdecken und in die Reihen eines Musikvereins aufgenommen werden.