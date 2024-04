Altenkirchen

Künftige Azubis besuchen Betriebe in der Region: Schüler sammeln praktische Erfahrungen

i Spannende Einblicke in die Arbeitswelt in der Region erlebten Azubis bei der Sparkasse Westerwald-Sieg. Foto: Sparkasse Westerwald-Sieg

Kürzlich fand im Landkreis Altenkirchen das Azubi-Speeddating in einem neuen Format statt, bei dem Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit hatten, rund 20 Unternehmen direkt an Ort und Stelle zu besuchen. Unter dem Motto „Vor Ort in den Betrieben“ boten Unternehmen aus verschiedenen Branchen Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge.