Dickendorf

Eine Kronjuwelenhochzeit – das ist ein seltenes Jubiläum, sowohl für die Gemeinde Dickendorf als auch für den Kreis Altenkirchen. Lothar und Ruth Eberlein sind an diesem Dienstag auf den Tag seit sage und schreibe 75 Jahren verheiratet. Der Jubilar ist 98 und die Jubilarin 94 Jahre alt. Das Ehepaar stammt aus Sachsen und wurde am 15. September 1945 auf dem Standesamt in Chemnitz getraut. Die kirchliche Hochzeit holten sie später nach.