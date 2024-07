Plus Wissen Kritik an Fluchttüren: Mangelnder Brandschutz bei der Lebenshilfe in Wissen? Von Annika Stock i Entsprechen die Fluchttüren in der Wissener Werkstatt der Lebenshilfe nicht den Bestimmungen? Ein Betreuer übt Kritik. Foto: Thomas Hoffmann Jona Wagener ist gesetzlicher Betreuer für beeinträchtigte Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Dazu zählen unter anderem Menschen mit Schizophrenie und Paranoia sowie ein Mann, der gehörlos ist. Nun fürchtet er um das Leben zweier Klienten und anderer Menschen, die mit psychischen Beeinträchtigungen in der Werkstatt der Lebenshilfe (Westerwald Industrieservice WIS) in Wissen (ehemaliges Walzwerkgelände) tätig sind – wegen zu schmaler Türen. Lesezeit: 4 Minuten

Wagener berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass in dem genannten Werkstattgebäude Fluchttüren, die essenziell für den Brandschutz sind, nicht die erforderliche Breite aufweisen würden. Außerdem, so seine Schilderung, führten Fluchttüren unmittelbar auf eine steile Treppenkonstruktion aus Stahl. Am gefährlichsten erachtet Wagener aber, dass zwei ausgewiesene Fluchttüren im Gebäude sich ...