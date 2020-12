Kreis Altenkirchen

Die Gastromen aus dem AK-Land hätten den ersten Lockdown im Frühjahr „mit Würde ertragen“, wie es Doro Baldus, Seniorchefin der Hüttenschenke in Wehbach, formuliert. Auch im zweiten Lockdown bewahren die Wirte und Hoteliers Haltung. Doch sie melden sich nun deutlicher zu Wort. Auf Einladung der IHK Koblenz schilderten Doro Baldus, Sven Loosen (Breidenbacher Hof, Betzdorf), Marc Peter (Der Struthof, Betzdorf) und Jürgen Deneu (Im Heisterholz, Altenkirchen) bei einem Pressegespräch gestern Nachmittag im Breidenbacher Hof in Betzdorf die Situation in ihren Betrieben. Freundlich im Ton, aber deutlich in der Sache, machten die Gastronomen ihrem Unverständnis, ihrer Enttäuschung und ihrem Frust Luft.