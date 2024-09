Plus Alsdorf

Krimi-Lesung in Alsdorf begeisterte: Olaf Scholz als Kanzler auf Mörderjagd

Von Gaby Wertebach

i In einer Oldtimer-Garage in Alsdorf stellte der Autor Wolfgang Hofer seinen Krimi mit Olaf Scholz als Ermittler vor. Foto: Gaby Wertebach

Es war ein lustiger Abend, den der Autor Wolfgang Hofer auf Einladung des Literaturkreises der „Westerwälder Rumkugeln“ in der originellen Oldtimer-Garage der Familie Himmrich in Alsdorf seinen Zuhörern bescherte. Gerade in Zeiten zunehmender Politikverdrossenheit und wachsender Unzufriedenheit sorgte Hofer mit seiner Lektüre „Der Kanzler-Krimi“ für beste Stimmung.