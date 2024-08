Plus Betzdorf Krimi-Autor Micha Krämer bringt neues Buch heraus: Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti ermittelt wieder Von Claudia Geimer i Micha Krämer genießt den Spätsommer in seinem Strandkorb der Marke Eigenbau. Das Heck eines ausrangieren Käfers und zum Polizeiauto umdekoriert – passend für einen Krimiautor, der den neusten Fall der Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti vorstellt. Foto: Mika Krämer Die Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti ermittelt wieder. Der 15. Kriminalfall von Autor Micha Krämer trägt den Titel „Der Tod der Bienenkönigin“. Der neue Westerwald-Krimi erscheint Anfang September. Auch eine Premierenlesung in der Stadthalle in Betzdorf ist geplant. Lesezeit: 3 Minuten

Das spätsommerliche Wetter lädt auch Micha Krämer ein, gemütlich auf der Terrasse seines Eigenheims in Kausen zu sitzen – und zwar in einem Strandkorb Marke Eigenbau. Man nehme dazu das Heck eines ausrangierten Käfers, schraube einfach ein paar Rollen drunter, streiche ihn als Polizeiauto an und bringe ein Blaulicht an ...