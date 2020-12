Kirchen

Die dreiköpfige, von der Abschiebung bedrohte Armenierfamilie, die seit fünf Jahren in Kirchen lebt, hat jetzt noch mehr Angst, in ihre Heimat zurückkehren zu müssen: Dort ist der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach in den vergangenen Wochen vollends ausgebrochen. Ein Asylantrag wurde bereits gestellt. Eine Entscheidung liegt nun im Ermessen der Kreisverwaltung Altenkirchen.