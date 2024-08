Plus Steinebach

Kreuz-Schmiede-Projekt in der Grube Bindweide in Steinebach: Symbol des Glaubens aus Eisen geformt

Von Gaby Wertebach

i Die Mädchen und Jungen lernten beim Schmieden der Kreuze sehr viel. Foto: Gaby Wertebach

Die Firmung ist ein einmaliges Sakrament, welches den Firmling in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt und ihn noch enger mit dem Glauben und der Kirche verbindet. Bei einem Kreuz-Schmiede-Projekt in der Grube Bindweide in Steinebach konnten Mädchen und Jungen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen.