Die Zusteller der Deutschen Post liefern in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am 26. September an die Wahlberechtigten aus. Allein im Stadtgebiet von Betzdorf müssen 6878 Wahlbenachrichtigungen verteilt werden, heißt es auf RZ-Anfrage aus dem Betzdorfer Rathaus.