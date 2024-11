Kreisvolkshochschule lässt das Jahr ausklingen: Kursprogramm für 2025 schon in Arbeit

Da Jahr neigt sich dem Ende. Die Kurse an der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen enden nach und nach. Doch am Programm für nächstes Jahr wird schon fleißig gearbeitet. Und wer will, kann noch Vorschläge machen.

Anzeige

Die besinnliche Jahreszeit rückt näher, und auch bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) neigt sich ein bewegtes Jahr dem Ende zu. „In den kommenden Wochen wird es daher weniger neue Kursstarts geben, da viele der aktuell laufenden Kurse bis Weihnachten ausklingen“, kündigt die Bildungseinrichtung in einer Pressemitteilung an. Hinter den Kulissen wird jedoch schon kräftig an den Kursangeboten für das neue Jahr gefeilt. Die KVHS hat in diesem Herbst eine Umfrage durchgeführt und freut sich über die zahlreiche und hilfreiche Beteiligung.

„Die Wünsche und Anregungen unserer Teilnehmenden sind uns wichtig und werden bei der Programmgestaltung so gut wie möglich berücksichtigt“, erklärt der pädagogische Leiter Holger Telke, seit Juni im Amt und somit erstmals für die Planung verantwortlich. Ein besonderer Wunsch vieler Teilnehmer war es, künftig wieder mehr Präsenzkurse anzubieten. Gerade in einer Zeit, in der Onlineangebote verstärkt genutzt wurden, ist die Freude an persönlichen Begegnungen und gemeinschaftlichem Lernen groß.

Bewegungskurse, Sprachkurse und berufliche Weiterbildung

Die KVHS wird daher im kommenden Jahr Präsenzangebote in den Fokus rücken und das Onlineangebot fortführen, wo es seine Stärken gezeigt hat. „Die KVHS freut sich, ein breit gefächertes Kursprogramm in Aussicht stellen zu können – ein bunter Blumenstrauß für alle Interessen: von Bewegungskursen über kreative Workshops, Sprachkursen, IT in allen Lebensbereichen bis hin zu beruflicher Weiterbildung“, heißt es. Ziel sei es, eine inspirierende und abwechslungsreiche Lernumgebung zu schaffen, die sowohl Spaß in der Gemeinschaft als auch persönliches Wachstum ermögliche.

Anregungen und Wünsche sind jederzeit willkommen. Die KVHS nimmt gern Ideen für künftige Kursinhalte entgegen. Unter Telefon 02681/812211 oder per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de gibt es weitere Informationen und stets ein offenes Ohr.