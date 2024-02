Kreismusikverband feiert 50. Geburtstag: Großer Festakt in der Betzdorfer Stadthalle am 2. März

Wenn es am Samstag, 2. März, ganz still in der Betzdorfer Stadthalle wird, Dirigentin Nadine Reuber den Taktstock hebt und die ersten Töne des Werkes „Vita pro musica“ den Saal durchfluten, dann ist dies ein Moment der großen Emotionen und zugleich ein würdevoller Einstieg in ein besonderes Geburtstagsjahr. Denn der Kreismusikverband feiert sein 50-jähriges Bestehen, und da darf es von allem schon ein bisschen mehr sein.