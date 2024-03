Plus Betzdorf Kreismusikverband Altenkirchen feiert: Seit 50 Jahren vereint im Zeichen der Melodien Von Claudia Geimer i Das Sinfonische Blasorchester umrahmte unter anderem mit dem „Westerwald-Marsch“ und weiteren Stücken, den Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Verbandes. Foto: Claudia Geimer Lesezeit: 3 Minuten Die Musikvereine sind vor Herausforderungen gestellt – Nachwuchsmusiker sind rar. Doch in seiner Festrede zum 50-jährigen Bestehen des Kreismusikverbandes Altenkirchen empfahl Etienne Emard vom Kultusministerium in Mainz in seiner Festrede, „in Dur und nicht in Moll zu denken“, sprich, nach Potenzial zu schauen und nach Lösungsansätzen zu suchen.

Zum Jubiläum sind einige Veranstaltungen geplant, den Auftakt bildete ein Festakt in der Stadthalle in Betzdorf. Dort wurde der Verband auch am 23. März 1974 aus der Taufe gehoben, berichtete der stellvertretende Vorsitzende Uwe Fischer in seiner Begrüßung. Der Verband, so Fischer, verstehe sich als Dienstleister für die 32 Mitgliedsvereine. ...