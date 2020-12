Kirchen/Daaden/Herdorf

Der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen bemüht sich auch in der Corona-Zeit, eine wertvolle Unterstützung für die Feuerwehren im AK-Land zu sein. So bot man den Wehren im Kreisgebiet eine Sammelbestellung zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln für deren Feuerwehrhäuser an. Das Desinfizieren ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen und Teil eines umfangreichen Pakets, das die Wehrleute zu beachten haben, erklärte im RZ-Gespräch gestern Volker Hain als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands. Dem Angebot folgten inzwischen die Löschengel aus den Verbandsgemeinden Kirchen und Daaden-Herdorf.