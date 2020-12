Kreis Altenkirchen

Mit einem „Ja, aber - Kompromiss“ hat der Kreisausschuss gestern Abend den Verkauf von Grundstücken an der Bahnhofstraße nahe des Kirchener Krankenhauses vielleicht einen entscheidenden Schritt vorangebracht. „Ich schweige im Sinne der Sache“ – so hatte Heijo Höfer (SPD) am Ende einer teils hitzig geführten Debatte auf seine Wortmeldung verzichtet, um nach über einer Stunde Diskussion einer Abstimmung Vorrang zu geben.