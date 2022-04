Unentschuldigt fehlte niemand in der Sitzung des Kreisausschusses am gestrigen Nachmittag, und auch die Beschlussfähigkeit des Gremiums stand zu keinem Zeitpunkt in Frage. Nach der denkwürdigen Zusammenkunft des Werkausschusses vor zwei Wochen blieb dem Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus, der in Vertretung von Landrat Peter Enders die Sitzung im Wilhelm-Boden-Saal leitete, ein Déjà-vu erspart.