Kreis Altenkirchen zieht Bilanz der Anmeldungen: 330 Kinder gehen in die Sommerschule(n)

Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 23:00 Uhr

An den Grundschulen, die sich in Trägerschaft der sechs Verbandsgemeinden befinden, gibt es laut einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung 216 Anmeldungen. Über die bereits am 27. Juli gestartete Betreuung an der Grundschule in Friedewald hat die RZ bereits berichtet. Ziel der angebotenen Kurse ist es, Kindern und Jugendlichen nach den pandemiebedingten Schulschließungen und dem eingeschränkten Unterricht in den vergangenen Monaten in kleinen Lerngruppen eine Vertiefung des Lernstoffes in Deutsch und Mathematik zu ermöglichen. Tobias Gerhardus als zuständiger Erster Kreisbeigeordneter und Julian Schröder vom Schulreferat der Kreisverwaltung besuchten zum Auftakt der Sommerschule die Standorte und dankten den 54 Ehrenamtlern für ihr Engagement bei der Unterrichtsgestaltung.