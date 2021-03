Kreis Altenkirchen warnt: Schwalbennester sind gesetzlich geschützt

In jüngster Zeit häuften sich Meldungen über abgeschlagene oder entfernte Schwalbennester an Haus- und Firmenfassaden. Aus aktuellem Anlass weist die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen daher darauf hin, dass sowohl Schwalben als auch deren Nester streng geschützt sind. Schwalben zählen zu den nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützten Arten (Paragrafen 39 und 44). In den letzten Jahren nahmen die Bestände der Mehlschwalben landes- und bundesweit ab, so dass die Art in Rheinland-Pfalz als gefährdet eingestuft und auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands geführt wird. Schwalben sind als Kulturfolger auf menschliche Siedlungen als Lebensraum angewiesen. Eine der Hauptursachen für den Rückgang der Schwalbenpopulation liegt laut Pressemitteilung aus dem Kreishaus unter anderem in der illegalen Zerstörung von Nestern und Vergrämungsmaßnahmen an Gebäuden. Viele Hausbesitzer legten Wert auf „vogelfreie“ Fassaden und unterbinden aus Angst vor Kotspuren Nistversuche von Schwalben oder zerstörten sogar bestehende Nester. Auch im Zuge von Haus- und Fassadensanierungen würden zahlreiche Schwalbennester beseitigt.