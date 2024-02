Plus Altenkirchen Kreis Altenkirchen: Mia-Sophie gewinnt beim Vorlesewettbewerb Wer ist der beste Vorleser aus dem Kreis Altenkirchen? Auch dieses Jahr wurde im Rahmen des 65. Vorlesewettbewerbs dieser Frage nachgegangen. Jedes Jahr findet der Vorlesewettbewerb für die sechsten Klassen statt. Von Emily Roos

Die teilnehmenden Kinder müssen hierfür zunächst gegen ihre Klassenkameraden und anschließend gegen die Klassensieger der Parallelklassen antreten. Der Schulsieger tritt dann beim Kreisentscheid gegen alle weiteren Schulsieger anderer Schulen aus dem Kreis an. In diesem Jahr richtete das Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen den Kreisentscheid aus. Insgesamt zwölf junge Leser aus unterschiedlichen Schulformen ...