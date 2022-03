Die meisten Eltern im AK-Land haben die Weichen für den Wechsel ihrer Kinder in eine weiterführende Schule nach den Sommerferien inzwischen gestellt. Wenn am 5. September das Schuljahr 2022/23 beginnt, werden nach jetzigem Stand 982 Mädchen und Jungen aus der Grundschule entweder an ein Gymnasium, eine Integrierte Gesamtschule (IGS) oder eine Realschule plus wechseln. Diese Zahlen hat die Kreis jetzt vorgelegt.