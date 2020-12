Kreis Altenkirchen

Der Coronavirus und damit die Lungenkrankheit Covid-19 breiten sich im AK-Land weiter aus: Die Zahl der Infizierten ist am Mittwoch, Stand 13.30 Uhr, von 8 auf 13 gestiegen, nachdem sie sich am Dienstag nicht erhöht hatte. Alle infizierten Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie die Kreisverwaltung mitteilt.