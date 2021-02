Kreis Altenkirchen

Feuerwerkskörper durften keine verkauft werden, in der Öffentlichkeit waren größere Menschenansammlungen nicht erlaubt. Und auch, wenn hier und da Silvesterraketen in die Luft flogen und Böller explodierten, haben die Menschen im AK-Land sich in der Nacht zum neuen Jahr sehr unauffällig und diszipliniert verhalten. Dies ergab eine Umfrage unserer Zeitung bei den örtlichen Polizeidienststellen.