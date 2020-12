Kreis Altenkirchen: Impfzentrum ist startklar

Wissen

Wer sich auskennt in dem sonst von der Verbandsgemeinde Wissen genutzten Obergeschoss der Westerwaldbank in der Siegstadt, der wird die Räume kaum wiedererkennen. Mit Trockenbauwänden, Absperrband und Plastikfußboden wurde das Erscheinungsbild des Kuppelsaals und der anderen Räume stark verändert, seit der Kreis Ende November verkündet hat, dass hier das Corona-Impfzentrum für das AK-Land entstehen soll – das nun so gut wie betriebsbereit ist. Die RZ hat sich einer Führung mit Landrat Peter Enders und weiteren Verantwortlichen angeschlossen und beantwortet wichtige Fragen.