Kreis Altenkirchen: Corona-Inzidenz sinkt unter 100

Kreis Altenkirchen

13 neue Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt bis Dienstag, 16.30 Uhr, registriert. Damit stieg die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Virus getesteten Personen im Kreis auf 1626 an. Aktuell sind 229 Personen infiziert, von denen 13 im Krankenhaus behandelt werden müssen. 1377 gelten als geheilt, 20 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen ist erstmals seit geraumer Zeit wieder unter die 100er-Marke gefallen und liegt aktuell bei 97,0. Für ganz Rheinland-Pfalz liegt der Wert bei 164,3. Mit dem Haus St. Klara in Friesenhagen ist laut Kreisverwaltung aktuell eine weitere Senioreneinrichtung vom Infektionsgeschehen betroffen.