Kreis Altenkirchen: Bei der Aufforstung gibt es keine Winterpause

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen deutlich, die Natur zieht sich merklich in den Winterschlaf zurück – da liegt die Vermutung nahe, dass auch die Aufforstungskampagnen im Kreis nun eine Pause machen. Weit gefehlt, denn die Wetterbedingungen sind aktuell ideal, um die vielen Kahlflächen im Kreis fit für die Zukunft zu machen. „Grundsätzlich hat sich an der Lage in Bezug auf unsere Aufforstungsaktivitäten nichts geändert, nur die Jahreszeit ist eine andere“, erläutert Michael Weber, Leiter des Forstamts Altenkirchen, im Telefonat mit der RZ.