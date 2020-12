Kreis Altenkirchen

Kreis Altenkirchen: 17 neue Corona-Fälle, die Inzidenz steigt auf 124,5

17 weitere positive Corona-Tests im AK-Land meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag (Stand 15 Uhr). Damit haben sich seit Beginn der Pandemie Mitte März im Kreis 1087 Menschen mit dem Virus infiziert. Davon sind aktuell 153 Personen positiv getestet, 9 von ihnen sind in stationärer Behandlung. 919 Menschen gelten inzwischen als geheilt, 15 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, liegt bei 124,5. Am Dienstag betrug der Wert 102,5, am Mittwoch hatten Robert-Koch-Institut und Landesuntersuchungsamt keine Inzidenz übermittelt.