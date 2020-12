Kreis Altenkirchen: 1,48 Millionen Euro für Jugendarbeit

Kreis Altenkirchen

Knapp 1,48 Millionen Euro hat der Kreis 2019 als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe für die Jugend- uns Jugendsozialarbeit ausgegeben. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. 93 Prozent davon, also 1,375 Millionen Euro, entfielen dabei auf Maßnahmen der Jugendarbeit, etwa Freizeitangebote, Jugendbildung und -beratung sowie die Aus- und Weiterbildung der in der Jugendarbeit Tätigen. Für Jugendsozialarbeit, das sind Maßnahmen, um junge Menschen durch gezielte sozialpädagogische Schritte in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu fördern und sie bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration zu unterstützen, wurden an Sieg und Wied rund 103 Millionen Euro ausgegeben.