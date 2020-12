Betzdorf/Malberg

Zwei Asse auf der akustischen Gitarre sind Armin Seibert und Daniel Mockenhaupt. Als Duo nennen sie sich G 2, was man angesichts der Virtuosität, die sie bei ihren Konzerten zeigen, fast schon als „Gitarre hoch 2“ deuten könnte. Die zwei Instrumentalisten sind Profimusiker, gehören also zu einer Berufsgruppe, die von der Corona-Pandemie mit am ärgsten gebeutelt wird und die – wie Veranstalter, Konzerttechniker, Gastronomen und Bühnen – ums Überleben kämpft. Doch die zwei lassen sich nicht unterkriegen. Weil auch sie zu Hause bleiben müssen, machen sie buchstäblich aus der Not eine Tugend: Sie haben eine CD produziert, die den passenden Corona-Titel „Heimarbeit“ trägt.