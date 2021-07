Krankenhaus Kirchen: Neue Chefärztin in der Pädiatrie startet 2022

Eine neue Chefärztin startet am 1. Januar am DRK-Krankenhaus in Kirchen: Dr. Louisa van den Boom (44), die seit Juni 2020 Oberärztin in der DRK-Kinderklinik Siegen ist, übernimmt dann die Leitung der hiesigen Kinderabteilung. Und sie will hier zugleich ein neues medizinisches Behandlungsfeld einführen: Die Versorgung von diabeteskranken Kindern und Jugendlichen. Für sie verabschiedet sich der bisherige Chefarzt der Pädiatrie, Dr. Salem El Hamid (70), nun endgültig in den wohlverdienten Ruhestand.