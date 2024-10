Plus Altenkirchen

Kooperation mit den Nachbarn: Grünes Licht aus Altenkirchen für neue Vergabestelle

i Das Vergaberecht wird immer komplexer und stellt manche Kommune vor Herausforderungen. Diesen möchten die Verbandsgemeinden Hamm, Wissen und Altenkirchen-Flammersfeld künftig mit einer gemeinsamen Vergabestelle begegnen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nachdem die Verbandsgemeinde (VG) Hamm sich bereits in der jüngsten Sitzung des VG-Rates für eine Teilnahme an einer gemeinsamen Zentralen Vergabestelle mit den Nachbargemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Wissen ausgesprochen hatte, gab es am Montagnachmittag auch grünes Licht seitens der VG Altenkirchen-Flammersfeld.