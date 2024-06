Plus Westerwald

Kooperation im Westerwald: Hebammenzentralen in Kirchen und Hachenburg unter einem Dach

i Gute Nachricht für werdende Eltern: In Kirchen und Hachenburg sollen künftig zwei Hebammenzentralen kooperieren. Foto: Sina Schuldt/dpa

Das Projekt Hebammenzentrale(n) im Westerwald liegt zwar noch in den Wehen – doch vieles deutet jetzt auf eine erfolgreiche Geburt hin. Künftig könnte sowohl in Kirchen als auch in Hachenburg eine solche Einrichtung werdende Eltern betreuen – weil das Land aber eine Doppelförderung in voller Höhe ausgeschlagen hat, unter einem Dach und als ein kreisübergreifendes Netzwerk.